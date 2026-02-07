Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο γήπεδο της Νεάπολης ο αγώνας ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Ατρόμητο, οι οποίοι αναμετρώνται για την 20η αγωνιστική της Super League.

Κακό ποιοτικά το πρώτο μέρος του ματς, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ

Κηφισιά-Ατρόμητος 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Σόουζα (46′ Νάνελι), Μποτία, Μαϊντάνα, Πέρεθ, Έμπο, Ζέρσον, Πόμπο, Αντόνισε, Μίγιτς.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου, Τσούμπερ.

Διαιτητής: Παπαπέτρου Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κομσιοπούλου Τέταρτος: Τομαράς VAR: Φωτιάς, AVAR: Ζαμπαλάς