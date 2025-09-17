Ευκολότερα απ΄όσο δείχνει το τελικό 4-2, ο Ατρόμητος ξεπέρασε το εμπόδιο της Ελλάς Σύρου στο Περιστέρι και ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις του στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου προηγήθηκε στο 15΄ με κοντινή κεφαλιά του Τσακμάκη και «καθάρισε» ουσιαστικά το ματς στο φινάλε του α΄ ημιχρόνου, όταν σκόραρε δύο φορές: στο 45΄ με τον νεαρό Τσαντίλα, μετά από ωραία μπαλιά του Μπάκου, και στις καθυστερήσεις με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Παλμεζάνο.

Στο 47΄ ο Τσαντίλας με το δεύτερο προσωπικό του γκολ (πάλι από ασίστ του Μπάκου) ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0, αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν και στο φινάλε η -νεοφώτιστη στη Super League 2- Ελλάς Σύρου πέτυχε δύο γκολ: στο 80΄ με κεφαλιά του Γώγου και στο 83΄ με κοντινό πλασέ του Μπάμπη.

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Μουτουσαμί (46΄ Μίχορλ), Τσιγγάρας (56΄ Καραμάνης), Μπάκου (74΄ Οζέγκοβιτς), Παλμεζάνο (64΄ Γιουμπιτάνα), Τσαντίλας (64΄ Μπάτος), Φαν Βέερτ

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ: Κοντογιάννης, Ζαφείρης (46΄ Σταματούλας), Γκέζος (46΄ Καλός), Γώγος, Βλάχος, Γαρουφαλιάς (46΄ Γιάκος), Μπάμπης, Σκόνδρας (46΄ Προβυδάκης), Βερνάρδος (64΄ Τσιαντούλας), Τριμάτης, Μουντρίχας