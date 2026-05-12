Σε ένα ματς χωρίς ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι και οι δύο ομάδες είχαν κλειδώσει την παραμονή τους στη Super League, ο Ατρόμητος επιβλήθηκε την Τρίτη με 3-0 σκορ της Κηφισιάς στη Λεωφόρο, για την 8η αγωνιστική των play-outs της Super League.

Με αυτό το τρίποντο το συγκρότημα του Κέρκεζ έφτασε τους 43 βαθμούς και σφράγισε την πρωτιά στο μίνι πρωτάθλημα για τις θέσεις 9-14, με την ομάδα των βορείων προαστίων να παραμένει από τη μεριά της στους 37.

