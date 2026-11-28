Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι (Κυριακή 29/11, 17:00, Novasports 1 League), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να κάνει γνωστή την αποστολή.

Ο Σέρβος προπονητής δεν υπολογίζει στον ο Δημήτρη Σταυρόπουλο, ο οποίος είχε δεχθεί χτύπημα στην προπόνηση της προηγούμενης Πέμπτης και συνεχίζει την αποκατάσταση, καθώς και στον Σωτήρη Τσιλούλη, που ταλαιπωρείται από ίωση.

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