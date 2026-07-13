Tην πρώτη τους προπόνηση, εν όψει της νέας σεζόν πραγματοποίησαν τη Δευτέρα οι παίκτες του Ατρόμητου.

Ο πρόεδρος των Περιστεριωτών, Γιώργος Σπανός, μιλώντας στους εκπροσώπους των ΜΜΕ που έδωσαν το «παρών» στο προπονητικό κέντρο της ομάδας αναφέρθηκε στους στόχους του συλλόγου, ενώ μίλησε και για τα μεταγραφικά θέματα, τονίζοντας ότι «προτεραιότητα έχει η απόκτηση χαφ, φορ και στόπερ».

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