Ο Στίβεν Τσούμπερ αναμένεται να αφιχθεί το βράδυ στην Αθήνα, προκειμένου –εκτός απροόπτου– να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ατρόμητο.

Ο 34χρονος Ελβετός μεσοεπιθετικός, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε επαφές τόσο με την Κηφισιά όσο και με τον Άρη, έχει δώσει τα χέρια με τους Περιστεριώτες σε προφορικό επίπεδο για συμβόλαιο 1,5 έτους με οψιόν επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο. Οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας θα συζητηθούν από κοντά, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται αισιόδοξες πως δεν θα υπάρξει κάποιο εμπόδιο και η μεταγραφή θα «κλειδώσει» άμεσα.

Ο Τσούμπερ είναι ιδιαίτερα γνώριμος στο ελληνικό κοινό από την παρουσία του στην ΑΕΚ, όπου κατέγραψε 119 συμμετοχές, 25 γκολ και 13 ασίστ, αποτελώντας βασικό κομμάτι της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ το 2023. Η γνώση της ελληνικής ποδοσφαιρικής πραγματικότητας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις συζητήσεις, με τον Ατρόμητο να εκτιμά πως ο παίκτης μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα.

Αν και δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας, στον Ατρόμητο αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μεταγραφή υψηλού κόστους, δείχνοντας τη διάθεση της διοίκησης να επενδύσει δυναμικά.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Τσούμπερ καλύπτει απόλυτα το προφίλ που αναζητούσε η ομάδα του Περιστερίου, καθώς μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του δημιουργού πίσω από τον επιθετικό, προσφέροντας ποιότητα, εμπειρία και λύσεις στο επιθετικό τρίτο.

Τη φετινή σεζόν με τη Ζυρίχη, από τον περασμένο Ιανουάριο, κατέγραψε 40 συμμετοχές με 12 γκολ και 7 ασίστ, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επίπεδο.