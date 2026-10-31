Ο Κέλβιν Οφόρι κάλεσε τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό της ομάδας υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως με ενότητα και τη συμβολή όλων, ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα φέτος.

Ο εξτρέμ από τη Γκάνα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εκτός έδρας επικράτηση επικράτηση με 3-1 της ομάδας του Περιστερίου απέναντι στον Βόλο Elabet για την 4η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

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