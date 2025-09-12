Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Σαμουέλ Μουτουσαμί περιμένουν στον Ατρόμητο για ν’ αποσπάσουν την υπογραφή του και να τον ανακοινώσουν. Ο 29χρονος διεθνής μέσος με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος γεννήθηκε στη Γαλλία, βρίσκεται στην Αθήνα και θ’ αποτελέσει την τελευταία μεταγραφή της ομάδας του Περιστερίου αυτό το καλοκαίρι.

Η τουρκική Σίβασπορ άφησε ελεύθερο τον Μουτουσαμί αν και το συμβόλαιο έληγε τον Ιούνιο του 2026. Στη Σίβασπορ μέτρησε 37 συμμετοχές και 3 γκολ, ενώ στο παρελθόν κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας με τη Ναντ, στην οποία αγωνίστηκε επί οκτώ χρόνια.

Έχει φορέσει επίσης τη φανέλα της Λιόν και της Φορτούνα Σιταρντ.

Με την Εθνική της χώρας του έχει 42 συμμετοχές.