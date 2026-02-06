Επισημοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (6/2), λίγες ώρες πριν κλείσει το χειμερινό, μεταγραφικό «παράθυρο» ο δανεισμός του Σταύρου Πνευμονίδη απ’ τον Ολυμπιακό στον Ατρόμητο, με διάρκεια ως το καλοκαίρι του 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Σταύρου Πνευμονίδη από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Σταύρος Πνευμονίδης (7/8/2006) αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια σε όλες τις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής. Κατάγεται από την Καστοριά και έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ακαδημία της Δόξας Κορησού, ενώ στα 14 του εντάχθηκε στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας των «ερυθρολεύκων» που κατέκτησε το Uefa Youth League το 2024, έχοντας 9 συμμετοχές (όλες ως βασικός), με δύο γκολ και τρεις ασίστ, ενώ τη σεζόν 2024/25 ήταν εκ νέου βασικός με 7 συμμετοχές και 5 γκολ, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του θεσμού.

Τη φετινή σεζόν είχε πέντε συμμετοχές και μία ασίστ με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού και παράλληλα ενίσχυσε τον Ολυμπιακό Β’ έχοντας 12 συμμετοχές, με 3 γκολ και 1 ασίστ.

Οι πρώτες δηλώσεις του Πνευμονίδη:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Ατρόμητο! Είναι η κατάλληλη ομάδα -όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν- που στηρίζει παίκτες της δικής μου ηλικίας και τους βοηθάει να προοδεύουν και να γίνονται καλύτεροι.

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για ‘μένα. Έρχομαι με πολλή όρεξη, διάθεση για δουλειά και στόχο να βελτιώνομαι κάθε μέρα, δίνοντας το 100% σε κάθε προπόνηση και αγώνα, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του συλλόγου που μου έχουν δείξει εμπιστοσύνη και θα βάλω τα δυνατά μου να τους δικαιώσω.

Ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα του Ατρόμητου και στους αγώνες, και να βοηθήσουμε όλοι μαζί -παίκτες, προπονητές και κόσμος- ώστε να πάμε τον Ατρόμητο εκεί που του αξίζει».