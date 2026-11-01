Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ να υποδέχεται τον Βόλο στο Περιστέρι, τη Δευτέρα (2/11), στις 18:00 (Novasports Prime).

Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, ο Κέρκεζ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση. Από αυτήν απουσιάζουν ο Σίμος Μήτογλου, που συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα, ο Κρίστοφερ Νούνιες, που ακολουθεί «κομμάτια» προπόνησης με την ομάδα πλέον, αλλά και ο Ντάνι Γκαρθία.

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