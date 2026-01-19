Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο Πανθεσσαλικό το παιχνίδι ανάμεσα στον Βόλο και τον Ατρόμητο, ματς με το οποίο πέφτει η αυλαία της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Θεσσαλοί βρίσκονται στην 6η θέση με 25 βαθμούς, ενώ, οι Περιστεριώτες είναι στην προτελευταία με συγκομιδή 13 πόντων.

Με γκολ από τα… αποδυτήρια μπήκαν οι φιλοξενούμενοι στο ματς, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Γιουμπιτάνα.

Ο Μπάκου έκλεψε την μπάλα στον χώρο του κέντρου και τροφοδότησε τον διεθνή -με το Σουρινάμ- στράικερ, ο οποίος με ωραίο πλασέ νίκησε τον Σιαμπάνη.

Οκτώ λεπτά αργότερα ο Μπάκου από δημιουργός έγινε εκτελεστής και διπλασίασε τα τέρματά της ομάδας του.

Από νέο λάθος των γηπεδούχων έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βόλου, ο Μίχορλ πάσαρε στον Γερμανό, ο οποίος με συρτό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Βόλος-Ατρόμητος 0-2

Γκολ: 2′ Γιουμπιτάνα (Ατρόμητος), 10′ Μπάκου (Ατρόμητος)

Κίτρινες: Μανσούρ (Ατρόμητος)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Αμπάντα, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Πίντσι, Λάμπρου

Ατρόμητος: Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος, Μουντές, Ούρονεν, Μανσούρ, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τσαντίλας

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Βοηθοί: Αργύριος Νταβέλας, Σπήλιος Οικονόμου 4ος: Κωνσταντίνος Τικοζόγλου VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου AVAR: Βασίλειος Φωτιάς