Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη φετινή Super League, νικώντας και την Καλαμάτα με 1-0 χάρη στο καταπληκτικό γκολ που πέτυχε ο Ανδρέας Τεττέη και διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας πριν από τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Σε ένα πρώτο μέρος που ξεκίνησε με πολλά ατομικά λάθη και διακοπές, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο μετά την πάροδο των πρώτων δέκα λεπτών, απειλώντας δις με προσπάθειες του Ανδρέα Τεττέη.

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