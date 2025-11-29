Λίγες ημέρες μετά τις ευρωπαϊκές τους επιτυχίες, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ τίθενται αντιμέτωποι την Κυριακή στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, με το διακύβευμα του αγώνα να είναι πολύ μεγάλο. Στο Αγρίνιο θα δοκιμαστεί την ιδια ημέρα ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός και στη Λιβαδειά ο ΠΑΟΚ.

Το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι βρίσκει τόσο το «τριφύλλι» όσο και την «Ένωση» σε εξαιρετική κατάσταση. Το «τριφύλλι» συνέχισε την ανοδική του πορεία με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, κερδίζοντας με 2-1 τη Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Ήταν η τέταρτη σερί νίκες και έκτη στα επτά τελευταία ματς για τους «πράσινους». Σε εξίσου καλό momentum είναι και η Ένωση. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πέρασε νικηφόρα από τη Φλωρεντία (0-1) για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, καταγράφοντας την τρίτη σερί νίκη της και πέμπτη στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια εντός κι εκτός συνόρων – όλες με το ίδιο σκορ, 1-0.

Όποια ομάδα κερδίσει θα διατηρήσει ακέραιες ελπίδες για τη δυάδα – ίσως και κάτι παραπάνω – με τον ηττημένο να κάνει πισωγύρισμα αναφορικά με τη «μάχη» της εξόδου στο επόμενο UEFA Champions League.

Εμφανώς βελτιωμένος με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό που προσπαθεί να κλείσει τις πληγές που του άνοιξε η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης (3-4).

Τα «καναρίνια» πήραν οκτώ βαθμούς στα πέντε τελευταία παιχνίδια (2-2-1) τους κερδίζοντας εμφατικά στο Αγρίνιο τον ΟΦΗ (4-2) και την ΑΕΛ (3-0). Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν τέσσερις σερί νίκες και θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή. Ελπίζοντας πως θα ανοίξουν κι άλλο τη διαφορά από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» πηγαίνουν στο «Λάμπρος Κατσώνης» για να αντιμετωπίσουν τον εκπληκτικό Λεβαδειακό, έχοντας διασυρθεί ήδη μία φορά στο ίδιο γήπεδο φέτος (4-1 για το Κύπελλο στις 17/9).

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έμεινε στο 1-1 με την Μπραν για την 5η αγωνιστική του Europa League, τη στιγμή που οι Βοιωτοί παραμένουν αήττητοι από τις 27/9 σε Super League και Κύπελλο, με πέντε νίκες και δυο ισοπαλίες στο διάστημα αυτό (με 19-6 τέρματα).

Τα ματς του Σαββάτου

Το Σάββατο η αυλαία θα ανοίξει με τρία ματς. Άρης και ΑΕΛ, οι οποίοι βρίσκονται σε… ελεύθερη πτώση, κοντράρονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» συμπλήρωσαν επτά αγωνιστικές δίχως νίκη (0-4-3 με 4-9 τέρματα) κι ενώ ακολουθούν τα δύο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Οι «βυσσινί» έχουν τρεις σερί ήττες (με 1-7 τέρματα), με αποτέλεσμα να βρεθούν στην προτελευταία θέση. Πιο κάτω είναι μόνο ο Πανσερραϊκός που πηγαίνει στη Νεάπολη για το ματς με την Κηφισιά.

Τα «λιοντάρια» το πάλεψαν με τον Ζεράρ Σαραγόσα στον πάγκο αλλά ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό (0-3), τη στιγμή που η Κηφισιά, ενισχυμένη με επιστροφές έξι παικτών και του Σεμπάστιαν Λέτο, έρχεται από δύο διαδοχικές ήττες σε δύσκολα, είναι η αλήθεια, παιχνίδια (1-3 από τον Ολυμπιακό και 3-0 από τον ΠΑΟΚ).

Έχοντας ανασάνει βαθμολογικά, χάρη στη νίκη με 2-1 στη Λάρισα, ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Βόλο που ευελπιστεί να επιστρέψει στις επιτυχίες. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη χρειάζεται κι άλλους βαθμούς για να ηρεμήσει, τη στιγμή που οι Θεσσαλοί θέλουν να μείνουν κοντά στην τετράδα, μετά την εντός έδρας ήττα από τον Λεβαδειακό (1-2).

Στο Περιστέρι, τέλος, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης ελπίζουν την Κυριακή πως θα κάνουν μία επανεκκίνηση στη σεζόν, καθώς κι οι δυο απογοητεύουν μέχρι στιγμής, έχοντας προχωρήσει και σε αλλαγή προπονητή.

Οι Περιστεριώτες γνώρισαν την ήττα με 3-0 από τον Ολυμπιακό στο ντεμπούτο του Ντούσαν Κέρκεζ, οι Αρκάδες με τον Κρις Κόουλμαν στον πάγκο τους έμειναν στο 1-1 με τον Παναιτωλικό και, παράλληλα, χαμηλά στην κατάταξη. Μόλις ένας βαθμός χωρίζει τους δυο συλλόγους και το «τρίποντο» είναι κομβικής σημασίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

17:30 ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ Cosmote Sport 2

19:30 Άρης – ΑΕΛ Novasports Prime

19:30 ΑΕ Κηφισιά – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

17:00 Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης Novasports 2

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1

19:00 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Cosmote Sport 1