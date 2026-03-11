H τοξικότητα περισσεύει στο ελληνικό πρωτάθλημα, θαμπώνοντας τη λάμψη που του προσφέρει η ανταγωνιστικότητα τριών ομάδων να το κατακτήσουν.

Η φετινή διαδρομή θα μπορούσε ν’ αποτελεί σημείο αναφοράς. Σε πόσα πρωταθλήματα εξάλλου υπάρχουν πραγματικά τρεις διεκδικητές του τίτλου, λίγο πριν το νήμα; Κι όμως αντί ν’ ασχολούμαστε με τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του αγωνιστικού χώρου και τις μορφές των πάγκων, ψάχνουμε όχι άδικα και τυχαία να δούμε ποιους διαιτητές ορίζει κάθε Τετάρτη ο Λανουά, Έλληνες και ξένους και από πού κρατάει η σκούφια τους.

