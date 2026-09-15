O Όλιβερ Μπίρχοφ, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας επί 18 χρόνια, έως το 2022, βρέθηκε μαζί με άλλους θρύλους στη Θεσσαλονίκη για το φεστιβάλ για τα παιδιά «Football in Schools».

«Πρέπει να μεριμνήσουμε για το ποδόσφαιρο», είπε ο 58χρονος Γερμανός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και πρόσθεσε:

«Πρόκειται ήδη για εμπορικό προϊόν, αλλά αποτελεί περιουσιακό στοιχείο ολόκληρου του ποδοσφαίρου. Οι απόψεις μπορεί να διίστανται, ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες έχουν συμβεί πολλά, με αποτέλεσμα να μην εμπιστευόμαστε πλέον ότι η κατάσταση οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 60 αγοριών και κοριτσιών από τοπικά σχολεία στην πλατεία Αριστοτέλους, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, παρουσία του προέδρου της UEFA, Αλέξαντερ Τσέφεριν και του προέδρου της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (ΕΠΟ), Μάκη Γκαγκάτση.