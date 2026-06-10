Σημαντικές εξελίξεις προέκυψαν από το μέτωπο των αδειοδοτήσεων της ΕΠΟ, με την Καλαμάτα να δέχεται ισχυρό πλήγμα στον σχεδιασμό της εν όψει της νέας σεζόν, καθώς δεν εξασφάλισε άδεια συμμετοχής στη Super League 1.

Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης ανακοίνωσε τις αποφάσεις του για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η «Μαύρη Θύελλα» βρέθηκε μεταξύ των ομάδων που δεν έλαβαν το πολυπόθητο «πράσινο φως» για τα μεγάλα σαλόνια. Παράλληλα, επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο στην πελοποννησιακή ΠΑΕ.

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