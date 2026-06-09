Ο πρόεδρος της Κίνησης Ελεύθερων Ποδοσφαιριστών (ΚΕΠ) Χρήστος Μπούρμπος που έχει κάνει πλήθος ενεργειών για να πάρει τα δεδουλευμένα του από τον ΟΦΗ αναφέρθηκε στο ζήτημα των απλήρωτων ποδοσφαιριστών, τονίζοντας ότι οι οφειλές ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής μίλησε στην εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ» για μία «εικόνα ανομίας» υποστηρίζοντας πως σε αρκετές περιπτώσεις η εφαρμογή των κανόνων δεν είναι ενιαία, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις υπέρ παικτών οι οποίες δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί. Ο Μπούρμπος στάθηκε στο γεγονός ότι, παρά τις δικαστικές αποφάσεις για οφειλές προς τον ίδιο από τον ΟΦΗ, η ομάδα συνεχίζει να συμμετέχει κανονικά στις διοργανώσεις, ακόμη και σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, όπως ανέφερε.

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