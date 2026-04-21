Ο τελικός κυπέλλου έχει χαρακτηριστεί ως γιορτή του ποδοσφαίρου. Τα τελευταία χρόνια όμως λόγω των σοβαρών επεισοδίων που έχουν γίνει, οδηγηθήκαμε σε αγώνες, ακόμη και χωρίς την παρουσία φιλάθλων.

Η ΕΠΟ πολύ σωστά είχε τη βούληση να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με σημαντική παρουσία φιλάθλων των δύο φιναλίστ, ώστε ο θεσμός να λάμψει ξανά. Η προσπάθεια που έγινε από τη διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση, εξασθένησε από τη μεταφορά της έδρας του τελικού. Το μεγαλοπρεπές Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας, δεν θα φιλοξενήσει τον σπουδαίο αγώνα, καθώς οι εργασίες που γίνονται σε αυτό δεν ολοκληρώθηκαν έγκαιρα.

