Ο Αντουάν Μακουμπού προστίθεται στη λίστα των ποδοσφαιριστών που συνδέονται με το ελληνικό πρωτάθλημα εν όψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 27χρονου μέσου της Σαμσουνσπόρ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του.

Οι δύο ελληνικοί σύλλογοι αναζητούν λύσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής τους και ο Μακουμπού φαίνεται να συγκεντρώνει αρκετά από τα χαρακτηριστικά που ζητούν. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με έντονη παρουσία στον άξονα, καλή τεχνική κατάρτιση και ικανότητα να συνδέει άμυνα και επίθεση, στοιχεία που τον έχουν καταστήσει βασικό στέλεχος των ομάδων στις οποίες αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια.

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