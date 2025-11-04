Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Θλιβερές εικόνες εκτυλίχθηκαν στο τοπικό ντέρμπι της Αθήνας ανάμεσα στον Άγιο Θωμά και τον Αστέρα Ζωγράφου, για την Β’ ΕΠΣΑ.

Αρνητικός πρωταγωνιστής της αναμέτρησης έγινε ένας ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, ο οποίος κλώτσησε αρχικά αντίπαλό του, που ήταν πεσμένος στο τερέν και στη συνέχεια έριξε μπουνιά σε άλλον παίκτη των γηπεδούχων, που πήγε να του ζητήσει το λόγο.

Όπως είναι φυσικό η κατάσταση έδειχνε να είναι εκτός ελέγχου, ωστόσο οι ψυχραιμότεροι και κυρίως ένας ποδοσφαιριστής του Αγίου Θωμά, μπήκαν στη μέση για να τον απομακρύνουν από το σημείο, πριν γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα.

Προφανώς ο… θερμόαιμος ποδοσφαιριστής του Αστέρα Ζωγράφου αποβλήθηκε απευθείας από τον διαιτητή και πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για τις πράξεις του.

Δείτε εδώ μετά το 7:52 του βίντεο: