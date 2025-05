Ο τελικός του Champions League ξεκίνησε πιο νωρίς, δυστυχώς με επεισόδια. Το μετρό του Μονάχου μετατράπηκε σε «πεδίο μάχης» λίγες ώρες πριν τον καταληκτικό αγώνα ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και στην Ίντερ. Οπαδοί των δύο φιναλίστ ήρθαν στα χέρια, ανταλλάσσοντας χτυπήματα μπροστά στο συρμό και πετώντας διάφορα αντικείμενα ο ένας στον άλλο.

Συγκεκριμένα οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν και της Ίντερ συνεπλάκησαν στο μετρό του Μονάχου, σε μία περίσταση όπου η Αστυνομία πιάστηκε στον ύπνο.

Μόλις άνοιξαν οι πόρτες του βαγονιού, οπαδοί των «νερατζούρι» επιτέθηκαν σε Γάλλους που βρίσκονταν εντός του συρμού με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά να επικρατήσει πανικός.

Όπως μετέδωσε η BILD, τεράστια ένταση υπήρξε και σε άλλον σταθμό, όπου Ιταλοί και Γάλλοι αναμετρήθηκαν στον… πετροπόλεμο! Αρκετοί μάλιστα τραυματίστηκαν, με την Αστυνομία να αναγκάζεται να παρέμβει και να κάνει χρήση δακρυγόνων προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

