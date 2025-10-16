Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Επιχείρηση… σκούπα υπήρξε στα Χανιά, με τη διοίκηση των Κρητικών να πραγματοποιεί ριζικές αλλαγές, σε μία προσπάθεια η ομάδα να σηκώσει… κεφάλι στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι «μπλε», παρελθόν για τον σύλλογο αποτελούν ο προπονητής, Σελίμ Μπενασούρ, ο βοηθός του, Εντίνιο, καθώς και ο τεχνικός διευθυντής, Κώστας Φραντζέσκος, οι οποίοι πλήρωσαν το «μάρμαρο» για την κακή εκκίνηση της ομάδας στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την τεχνική ηγεσία των Κρητικών, οι οποίοι, μετά από πέντε αγωνιστικές στη Super League 2, έχουν συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς, αναμένεται να αναλάβει ο Σέφκι Κούκι.

Η σχετική ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει τη λύση, κοινή συναινέσει, της συνεργασίας με τον προπονητή Σελίμ Μπενασούρ, τον βοηθό προπονητή Εντίνιο και τον τεχνικό διευθυντή Κώστα Φραντζέσκο.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους στην ομάδα, την επαγγελματική τους στάση και την προσφορά τους στο διάστημα της συνεργασίας μας.

Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στην επαγγελματική και προσωπική τους πορεία.

Με πληροφορίες: chaniafc.gr