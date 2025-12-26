Συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπριζ ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος κατάφερε να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον ελληνικό «εμφύλιο» της Jupiler League.

Πιο συγκεκριμένα στον αγώνα της Μπριζ απέναντι στην Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα ο Έλληνας διεθνής επιθετικός είχε τρεις ασίστ, συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του με το χορταστικό 5-3 σκορ.

O Τζόλης «σέρβιρε» το πρώτο, το δεύτερο και το τέταρτο γκολ των «μωβ», οι οποίοι με αυτή τη νίκη σκαρφάλωσαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, πιάνοντας την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, η οποία έχει, όμως, έναν αγώνα λιγότερο.

Η Κλαμπ Μπριζ μπήκε με… πατημένο γκάζι στο παιχνίδι και μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα είχε βάλει γερά θεμέλια νίκης. Με τον Τζόλη να… σερβίρει ο Βέτλεσεν βρήκε δίχτυα στο 13’ και στο 22’, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στους φιλοξενούμενους.

Η Γκενκ προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και στο 24’ κατάφερε να μειώσει σε 1-2 με τον Σορ, όμως οι φιλοξενούμενοι δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης στην αντίπαλό τους πριν την ανάπαυλα. Στο 43’ ο Φάνακεν εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αστάθεια των γηπεδούχων και ανέβασε ξανά τη διαφορά στο 1-3.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε εντελώς διαφορετική εικόνα. Η Γκενκ ανέβασε στροφές, μπήκε αποφασισμένη και με τον Χέιμανς στο 51’ μείωσε σε 2-3, βάζοντας… φωτιά στο ματς. Η πίεση απέδωσε καρπούς και στο 76’ ήρθε η ισοφάριση (3-3), με το γήπεδο να παίρνει «φωτιά».

Ωστόσο, η χαρά των γηπεδούχων κράτησε για λίγο.

Στο 80’ ο Τζόλης υπέγραψε ακόμη μία κομβική φάση, σερβίροντας το γκολ στον Στάνκοβιτς για το 3-4.

Στις καθυστερήσεις, και ενώ η Γκενκ ρίσκαρε τα πάντα για την ισοφάριση, ο Σάντρα εκμεταλλεύτηκε τους κενούς χώρους και διαμόρφωσε το τελικό 3-5, σφραγίζοντας μια εντυπωσιακή νίκη για την Κλαμπ Μπριζ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Βελγίου για την 20η αγωνιστική:

Παρασκευή 26/12

Γκενκ-Μπριζ 3-5

Σταντάρ Λιέγης-Σεντ Τρούιντεν (19:30)

Άντερλεχτ-Σαρλερουά (21:45)

Σάββατο 27/12

Αντβέρπ-Ζούλτε Βάρεγκεμ (14:30)

ΡΑΑΛ Λα Λουβιέρ-Λέουβεν (17:00)

Μαλίν-Ντέντερ (19:15)

Γάνδη-Βέστερλο (21:45)