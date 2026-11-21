Λίγες ώρες μετά τον τραυματισμό του, ο Χάρι Κέιν υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και πλέον αρχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο κάτοχος της Χρύσης Μπάλας τραυματίστηκε στην χθεσινή εντός έδρας αναμέτρηση της Μπάγερν με την Κολωνία (1-1) για την 10η αγωνιστική της Bundesliga και έγινε αναγκαστική αλλαγή παραχωρώντας την θέση στον Μπίσοφ.

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