Χιλιάδες ενθουσιώδεις οπαδοί συγκεντρώθηκαν την Τρίτη (29/7) στο κέντρο του Λονδίνου για να γιορτάσουν με την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Αγγλίας την κατάκτηση του Euro 2025. Οι θριαμβεύτριες του τελικού της Βασιλείας επί της Ισπανίας πανηγύρισαν το ιστορικό τους επίτευγμα (back to back τίτλος) με μια παρέλαση σε ανοιχτό λεωφορείο.

Οι «Λέαινες» επικράτησαν της παγκόσμιας πρωταθλήτριας με 3-1 στα πέναλτι σε έναν συγκλονιστικό τελικό στο «St. Jakob-Park», κατακτώντας τον δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τους τίτλο και διατηρώντας το στέμμα που είχαν κερδίσει ως διοργανώτριες πριν τρία χρόνια. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που μια αγγλική ομάδα ποδοσφαίρου κατακτά σημαντικό τρόπαιο σε ξένο έδαφος.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 What a moment for the Lionesses! England are celebrating their Euro 2025 triumph with more than 65,000 fans at the victory parade in London 👏#WEURO2025 pic.twitter.com/8dfuUDOJQ9 — DW Sports (@dw_sports) July 29, 2025

Ο κόσμος, που σε ορισμένα σημεία σχημάτιζε σειρές έως και 20 ή 30 σε βάθος, κατέκλυσε τη διαδρομή που πέρασε το πούλμαν, με πολλούς να κρατούν ψηλά μικρά παιδιά για να δουν τις παίκτριες που χαιρετούσαν και τραβούσαν βίντεο από τον πάνω όροφο των οχημάτων.

What a moment for the Lionesses! 👏 They are celebrating their Euro 2025 triumph with fans in central London.#BBCFootball #WEuro2025 pic.twitter.com/JtAQFSCIZ9 — BBC Sport (@BBCSport) July 29, 2025

Τα δύο λεωφορεία, με την επιγραφή «Πρωταθλήτριες», ακολούθησαν μια μπάντα κατά μήκος της οδού «The Mall», όπου οι κόκκινες και λευκές σημαίες του Αγίου Γεωργίου κυμάτιζαν στο πλήθος, καθ’ οδόν προς μια σκηνή μπροστά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Amazing reception for the Lionesses on the Mall in London (working in Brighton so video is from my sister who would not miss this)! Just brilliant to see so many children esp girls being inspired by our team 👏🏆👏🏆 pic.twitter.com/tQhcSA3wgf — Sian Berry (@sianberry) July 29, 2025

«Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε προφανώς για εμάς και για την ομάδα μας, αλλά το κάνουμε και για τη χώρα και για τα νεαρά κορίτσια», είπε η αρχηγός Λία Γουίλιαμσον, ενώ οι παίκτριες ανέβηκαν στη σκηνή για να μιλήσουν στο συγκεντρωμένο πλήθος. «Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μείνετε μαζί μας, αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμη», πρόσθεσε η έμπειρη διεθνής.

London was in full support for The Lionesses victory parade 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁🏆 pic.twitter.com/UK1st4w62l — LiveScore (@livescore) July 29, 2025

What. A. Celebration!!! 🎉 Welcome home @Lionesses, back-to-back European Champions🏆 Here’s just a snippet of the celebrations outside Buckingham Palace today. Drop a comment and let the @Lionesses know how proud you are that they brought football home👏👇… pic.twitter.com/R0mmhTpIE8 — Visit London (@visitlondon) July 29, 2025

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν τη Δευτέρα (28/7), όταν η ομάδα επέστρεψε στο Νησί κι έγινε δεκτή από ενθουσιώδεις φιλάθλους που αγνόησαν τις οδηγίες να μην συγκεντρωθούν στο αεροδρόμιο. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ τους παραχώρησε αργότερα σε δεξίωση στην πρωθυπουργική κατοικία στην Downing Street.

Ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος δεν παρευρέθηκε στη δεξίωση καθώς βρισκόταν στη Σκωτία για συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχάρη ξανά τις διεθνείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Δευτέρας, γράφοντας στο X: «Δύο διαδοχικές κατακτήσεις τουρνουά. Έμπνευση για τη νέα γενιά. Δημιουργοί ιστορίας».

Η φίλαθλος Κάθριν Χολ, που παρακολούθησε την παρέλαση της Τρίτης, δήλωσε ότι παρακολουθεί την ομάδα πριν ακόμα ξεκινήσει η πρόσφατη άνοδος της δημοτικότητας του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Αγγλία.

«Πάντα ελπίζαμε ότι αυτό θα συνέβαινε για τα κορίτσια», είπε η 47χρονη υπεύθυνη επικοινωνίας. «Όλες εκείνες οι παίκτριες που προηγήθηκαν… πρέπει να είναι πολύ περήφανες. Είναι πολύ συγκινητικό».