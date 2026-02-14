Στο 0-0 έμεινε ο Ολυμπιακός με τον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης». Οι «ερυθρόλευκοι» που δεν μπόρεσαν να γίνουν δημιουργικοί και απειλητικοί για την εστία του Λοντίγκιν πέταξαν στη Βοιωτία δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο ματς για την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο Λεβαδειακός, που αγωνίστηκε σαν… γίγαντας με δέκα παίκτες από το πρώτο ημίχρονο λόγω αποβολής του Όζμπολτ, με δύο κίτρινες μέσα σε ένα λεπτό, είχε ακυρωμένο γκολ μέσω VAR. Δοκάρι είχε ο Αντρέ Λουίζ στο 74ο λεπτό.

Ο Ολυμπιακός ακόμα σεντράρει… Η κακή εικόνα των Πειραιωτών ήρθε να επιβεβαιωθεί και από το εντυπωσιακό στατιστικό των 56 γεμισμάτων στην αντίπαλη περιοχή από τις οποίες μόνο οι 13 βρήκαν στόχο! Παράλληλα, είχε 23 τελικές από τις οποίες μόνο οι 3 ήταν στον στόχο!

