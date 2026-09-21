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Πλήγμα με το… καλημέρα για την Ολλανδία του Τσάβι, καθώς ο Ντόνιελ Μάλεν δεν θα ενισχύσει τους «Οράνιε» στα προσεχή παιχνίδια του Nations League, μεταξύ των οποίων και την αναμέτρηση με την Ελλάδα.

Ο επιθετικός της Ρόμα αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής ομάδας λόγω μυϊκού προβλήματος που αντιμετώπισε μετά το 2-2 με την Ίντερ. Παρότι αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι, τελικά κρίθηκε ότι δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις της Ολλανδίας.

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