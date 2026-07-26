Ο Λιονέλ Μέσι τέθηκε επίσημα εκτός του φετινού All-Star Game του MLS, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο Bank of America Stadium της Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα, απέναντι στους αντίστοιχους πρωταθλητές της Liga MX.

Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση σε αυτό το ανανεωμένο format ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες, με τον σταρ της Ίντερ Μαϊάμι να συνεχίζει την αποθεραπεία του, 10 μόλις ημέρες μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου η Αργεντινή ηττήθηκε 1-0 από την Ισπανία στην παράταση, με τον ίδιο να έχει αγωνιστεί και τα 120 λεπτά του αγώνα.

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