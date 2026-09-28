Για την απόκτηση του Αμρ Ουάρντα κινείται η Ζάκυνθος. Οι νησιώτες βρίσκονται στην ουρά της Superbet League 2 μετά από 4 αγωνιστικές με μόλις έναν βαθμό και προσπαθεί να ενισχύσει το ρόστερ της.

Στο κάδρο έχει μπει ο 33χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία. Να σημειωθεί ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν έως την Τρίτη (29/9), καθώς ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος και για τους ελεύθερους παίκτες.

Ο Αιγύπτιος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε αρχικά στην ΑΕΛ και στη συνέχεια στον Ηρακλή, από τον οποίο έμεινε ελεύθερος τον περασμένο Ιούνιο.

Έχει φορέσει τις φανέλες των Παναιτωλικού, ΠΑΟΚ, Ατρόμητου, Βόλου και Πανσερραϊκού, ενώ στην Κύπρο έχει αγωνιστεί σε Ανόρθωση και Απόλλων Λεμεσού.

Συνολικά στην κορυφαία κατηγορία μετρά 98 συμμετοχές και 42 γκολ, ενώ πέρσι με τον Ηρακλή είχε 9 εμφανίσεις με 2 ασίστ.