Από τα 25 εκατομμύρια ευρώ του μέσου του Ολυμπιακού, Χρήστου Μουζακίτη στις 500.000 του αμυντικού του Πανσεραϊκού Ίβα Γκελασβίλι…

Πρόκειται για τις ενημερωμένες εκτιμώμενες αξίες, των πιο ακριβών παικτών για κάθε ομάδα της ελληνικής Super League, όπως τις παρουσιάζει το CIES Football Observatory.

Είναι το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ.

Η λίστα:

Ολυμπιακός: Χρήστος Μουζακίτης 21-25 εκατ. ευρώ

ΠΑΟΚ: Χρήστος Ζαφείρης 15-17 εκατ. ευρώ

Παναθηναϊκός: Σαντίνο Αντίνο 9-10 εκατ. ευρώ

ΑΕΚ: Δημήτρης Καλοσκάμης 6.4-7.5 εκατ. ευρώ

Άρης: Ούρος Ράτσιτς 2.1-2.4 εκατ. ευρώ

ΟΦΗ: Γιάννης Αποστολάκης 1.5-1.8 εκατ. ευρώ

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή 1.1-1.3 εκατ. ευρώ

Βόλος: Ρούμπεν Μαρτίνες 900.000-1.1 εκατ. ευρώ

Παναιτωλικός: Γιουσούφ Μπαντγκί 900.000-1.1 εκατ. ευρώ

Κηφισιά: Μόισες Ραμίρες 810.000-950.000 ευρώ

Ατρόμητος: Σταύρος Πνευμονίδης 740.000-860.000 ευρώ

Αστέρας Τρίπολης: Στεφάν Μίτροβιτς 660.000-770.000 ευρώ

ΑΕΛ: Λούμπομιρ Τούπτα 620.000-720.000 ευρώ

Πανσερραϊκός: Ίβα Γκελασβίλι 430.000-500.000 ευρώ