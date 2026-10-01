Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα της Super League που επιβάλλει καλύτερα τον ρυθμό του παιχνιδιού τη σεζόν 2026/27, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του CIES Football Observatory. Οι πράσινοι παρουσιάζουν συνολικό δείκτη 80,8, με 84 στην πίεση, 74 στον έλεγχο και 68 στην κατοχή χώρου…

Η εβδομαδιαία έκδοση του κέντρου της Νοσατέλ, η 555η στο σύνολο, κατατάσσει ομάδες από 68 πρωταθλήματα με βάση την προθυμία και την ικανότητά τους να επιβάλλουν το παιχνίδι τους. Η μέτρηση βασίζεται σε 27 δείκτες από αγώνες των εγχώριων πρωταθλημάτων της τρέχουσας σεζόν, εννέα για την πίεση στους αντιπάλους, εννέα για τον έλεγχο και την ανάπτυξη του παιχνιδιού και εννέα για την παρουσία στην επιθετική ζώνη.

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