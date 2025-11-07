Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος
Σε ένα πολύ απαιτητικό ματς που έμοιαζε με τελικό για την Ομόνοια, η Κυπριακή ομάδα έφυγε με έναν βαθμό από τη Λοζάνη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Conference League. Με γκολ του Νεοφύτου στο 34΄ η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ πήρε ισοπαλία 1-1 και έγινε η πρώτη που «κόβει» βαθμούς από τους Ελβετούς στη League Phase της διοργάνωσης. Ένας υπερπολύτιμος πόντος που κρατάει την Ομόνοια «ζωντανή» στην υπόθεση πρόκριση. Η Λοζάνη έχασε πέναλτι στο 90΄!
Από τα υπόλοιπα ματς ξεχώρισε το «ξέσπασμα» της Ντιναμό Κιέβου που είχε ξεκινήσει με δύο ήττες. Το… μάρμαρο πλήρωσε η Ζρίνσκι την οποία οι Ουκρανοί συνέτριψαν 6-0 στην ουδέτερη έδρα της Πολωνίας (Λούμπλιν). Μάλιστα είχαν έξι διαφορετικούς σκόρερ!
«Κεφάλι» στην υπόθεση της απευθείας πρόκρισης στα νοκ άουτ του Conference League πήρε από πολύ νωρίς η Σάμσουνσπορ. Η τουρκική ομάδα επικράτησε εντός έδρας με 3-0 της Χάμρουν και με το 3 στα 3 στα μισά της League Phase έχει, πλέον, το «πάνω χέρι» για να συνεχίσει στη διοργάνωση.
Το απόλυτο διατήρησε και η Τσέλιε, παρότι δεν σκόραρε το «κανόνι» των Σλοβένων, Βράνκο Κοβάτσεβιτς. Με ανατροπή μέσα σε πέντε λεπτά στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Αλμπερτ Ριέρα νίκησε με 2-1 την Λέγκια Βαρσοβίας και ισοβαθμεί στην κορυφή με τις Σάμσουνσπορ και Μάιντς (από 9 βαθμούς).
Η γερμανική ομάδα επικράτησε και αυτή με ανατροπή, 2-1 της Φιορεντίνα, που πάει από το κακό στο χειρότερο, γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα.
Σε έκπληξη της διοργάνωσης εξελίσσεται η Λίνκολν που πήρε ακόμα έναν βαθμό -έφτασε τους 4- με την ισοπαλία 1-1 εναντίον της Ριέκα στο Γιβραλτάρ.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 2-0 (28′ Μπονταρένκο, 68′ Κάουα Ελίας)
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-0
Μάιντς (Γερμανία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 2-1 (68′ Χόλερμπαχ 95′ Λι- Τζάε Σουνγκ – 16′ Σομ)
Τσέλιε (Σλοβενία)-Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 2-1 (72′ Ιοσίνοφ, 77′ Καρνίτσνικ – 17′ Ουρμπάνσκι)
Κουόπιο (Φινλανδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 2-1 (41′ Αντβι, 48′ Πενάνεν – 3′ Μαρσέλι)
ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-1 (90′ πέν. Γιόβιτς – 21′ πέν. Μπερκ)
Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)-Χάμρουν (Μάλτα) 3-0 (18′ Χόλσε, 58′ Κιλίνκ, 77′ Μάριους)
ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)-Αμπερντίν (Σκωτία) 0-0
Νόα (Αρμενία)-Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 1-2 (21′ Μουλαχουσεΐνοβιτς – 10′ Σλάβιτσεκ, 24′ Σιλά)
Χάκεν (Σουηδία)-Στρασμπούρ (Γαλλία) 1-2 (61΄ Ντέμπε – 21΄ Ενσίσκο, 60΄ Γκόντο)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Άλκμααρ (Ολλανδία) 3-1 (22΄ Λακρουά, 45+4΄,57΄ Σαρ – 54΄ Μάινανς)
Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 6-0 (21΄ Ποπόφ, 56΄ Γκερέρο, 59΄ Καμπάιεφ, 67΄ Μπουγιάλσκι, 78΄ Γιαρμολένκο, 83΄ Μπιανούτσα)
Λοζάνη (Ελβετία)-Ομόνοια (Κύπρος) 1-1 (40΄ Μπάιρ – 34΄ Νεοφύτου)
Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία) 1-1 (49΄ Λατίφι – 90+10΄ Λοζάνο)
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ριέκα (Κοατία) 1-1 (83΄ Κίκε Γκόμεζ – 41΄ Φρουκ)
Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 3-2 (58΄ Παλασόν, 83΄ Ντε Φρούτος, 90+4΄ Αλβάρο Γκαρθία -11΄ Πάλμα, 39΄ Κόζουμπαλ)
Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Ντρίτα (Κόσοβο) 0-1 (57΄ Αϊζεράι)
Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Κραϊόβα (Ρουμανία) 0-1 (37΄ Ρόμαντσουκ)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Σαμσουνσπόρ 9
Τσέλιε 9
Μάιντς 9
ΑΕΚ Λάρνακας 7
Λοζάνη 7
Ράγιο Βαγεκάνο 7
Στρασμπούρ 7
Φιορεντίνα 6
——————–
Κρίσταλ Πάλας 6
Σαχτάρ Ντόνετσκ 6
Κουόπιο 5
Ρακόβ Τσεστόχοβα 5
Ντρίτα 5
Γιαγκελόνια 5
ΑΕΚ 4
Σπάρτα Πράγας 4
——————–
Νόα 4
Ριέκα 4
Σίγκμα Όλομουτς 4
Κραϊόβα 4
Σκεντίγια 6
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4
Λεχ Πόζναν 3
Ντιναμό Κιέβου 3
———————
Λέγκια Βαρσοβίας 3
Ζρίνσκι Μόσταρ 3
Άλκμααρ 3
Χάκεν 2
Ομόνοια 2
Σέλμπουρν 1
Σάμροκ Ρόβερς 1
Μπρέινταμπλικ 1
Αμπερντίν 1
Σλόβαν Μπρατισλ. 0
Χάμρουν Σπάρτανς 0
Ραπίντ Βιένης 0