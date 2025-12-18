Ο Κώστας Τσιμίκας στο φινάλε της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου παραχωρήθηκε δανεικός από τη Λίβερπουλ στη Ρόμα, ωστόσο, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ενδέχεται να κάνει πολύ σύντομα το ίδιο δρομολόγιο, αλλά από την… ανάποδη αυτή τη φορά, επιστρέφοντας πρόωρα στην αγγλική ομάδα.

Σύμφωνα με την «Corriere dello Sport» ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από τις εμφανίσεις του Έλληνα διεθνούς αμυντικού, μολονότι μετράει ήδη 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (7 για την Serie A) με τη φανέλα των «τζιαλορόσι».

Έτσι, όπως επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα, δεν αποκλείεται να τερματιστεί πρόωρα ο δανεισμός του Τσιμίκα και να επιστρέψει τον Ιανουάριο στο «Άνφιλντ».

Αναλυτικά όσα αναφέρει το ρεπορτάζ της «Corriere dello Sport»:

«Οι Τσιμίκας και Μπέιλι, και οι δύο δανεικοί, είναι πιθανό να φύγουν από τη Ρόμα τον Ιανουάριο για να επιστρέψουν στη Λίβερπουλ και την Άστον Βίλα, αντίστοιχα. Η απόφαση για τον τερματισμό των δανεισμών των δύο παικτών λέγεται πως οφείλεται σε τεχνικούς λόγους.

Πράγματι, αμφότεροι δεν έχουν πείσει τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, ο οποίος από την πλευρά του, τούς δίνει ολοένα και λιγότερο χρόνο παιχνιδιού. Μια πιθανή επιστροφή των Τσιμίκα και Μπέιλι στις ομάδες τους θα άνοιγε οικονομικές ευκαιρίες για νεοεισερχόμενους παίκτες.

Οι παίκτες που θα αποχωρήσουν επηρεάζουν άμεσα την Ρόμα αφού έτσι θα μπορέσει να μειώσει τον ισολογισμό της και να συγκεντρώσει κεφάλαια για νέες μεταγραφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της, ειδικά ενόψει των σημαντικών αγωνων που ακολουθούν στη Serie A και στο Europa League».