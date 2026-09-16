Η Κηφισιά πρόλαβε να αποκτήσει και να δηλώσει στην ΕΠΟ τον Γιώργο Κυριόπουλο, τον οποίο απέκτησε από τον Παναθηναϊκό με την μορφή δανεισμού.

Ο 22χρονος εξτρέμ θα συνεχίσει στην ομάδα των βορείων προαστίων έως το καλοκαίρι του 2027, προκειμένου να πάρει παιχνίδια στα πόδια του και να ξαναβρεί ρυθμό μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του 2025.

Ο Κυριόπουλος, που υπέστη ρήξη χιαστού, επιστρέφει σε… γνώριμα μέρη, καθώς είχε αγωνιστεί στην Κηφισιά τη σεζόν 2024/25, όντας ένας απ’ τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές της στην πορεία ανόδου στη Super League με 5 γκολ και 5 ασίστ σε 30 αγώνες.