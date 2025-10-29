Πρόστιμο 15.000 ευρώ στην ΠΑΕ ΑΕΛ και 10.000 ευρώ στην ΠΑΕ Ολυμπιακός επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, για το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων που έγινε στις 18 Οκτωβρίου, στο «AEL FC Arena». Η ποινή του λαρισινού συλλόγου αφορά συμπλοκές ανάμεσα σε φιλάθλους της ομάδας, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» τιμωρήθηκαν επειδή οπαδοί τους κατέστρεψαν εννέα προστατευτικά πλεξιγκλάς στις εξέδρες.

Παράλληλα, η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ Πανιώνιος, επειδή οπαδοί του πυροδότησαν και έριξαν εντός της κερκίδας δύο κροτίδες και τρία γεμάτα πλαστικά μπουκάλια νερό προς τον βοηθό διαιτητή και τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, στο ντέρμπι του Β΄ ομίλου της Super League 2 με την Καλαμάτα (26/10).