Πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, για φαινόμενα βίας που καταγράφηκαν στο ντέρμπι της 21ης Σεπτεμβρίου με τον Ολυμπιακό, στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης».

Η ποινή αφορά το σπάσιμο σιδερένιας πόρτας της Θύρας 7 του γηπέδου, καθώς και τη φωτιά που άναψε στις Θύρες 13 και 14, μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Παράλληλα, και σε ό,τι αφορά το επεισόδιο που σημειώθηκε στο ημίχρονο του ίδιου αγώνα, μεταξύ του διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος των «πρασίνων», Γιώργου Τζαβέλλα, και του αντιπροέδρου των “ερυθρολεύκων”, Κώστα Καραπαπά, η ΔΕΑΒ επέβαλε και στους δύο πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ απάλλαξε τις δύο ΠΑΕ.

Τέλος, η Επιτροπή τιμώρησε με πρόστιμο 10.000 ευρώ την ΠΑΕ ΑΕΚ, λόγω εκτεταμένων φθορών που προκάλεσαν οι οπαδοί της στην «AEL FC Arena», στο πλαίσιο του αγώνα της Super League με την ΑΕΛ.