Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τα Χανιά. Στο ματς με την Athens Kallithea οι γηπεδούχοι είδαν να τους ακυρώνεται γκολ στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης και μετά το ματς σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο σε βάρος των διαιτητών.

Η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 23 Μαρτίου και η κρητική ομάδα κινδυνεύει με βαρύ πρόστιμο.

Αναλυτικά:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

«Καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, την ΠΑΕ ΠΓΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (ΧΑΝΙΑ), αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό (επεισόδιο που φέρεται να προκάλεσαν φίλαθλοί της σε βάρος των διαιτητών του αγώνα), το οποίο έλαβε χώρα στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου Περιβολίων Χανίων, μετά το τέλος του αγώνα ΠΑΕ ΠΓΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (ΧΑΝΙΑ) – ΠΑΕ ATHENS KALLITHEA, στις 15/03/2026, για την 5η αγωνιστική της φάσης των play out του πρωταθλήματος SUPERLEAGUE 2, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, παρ.1,2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».