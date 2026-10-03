Ο Πανθρακικός δεν επέτρεψε στον Κώστα Γεωργιάδη να πανηγυρίσει νίκη στην επιστροφή του ως αντίπαλος στην Κομοτηνή.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, η ομάδα της Θράκης έδειξε χαρακτήρα, ισοφάρισε σε 1-1, απέσπασε ισοπαλία απέναντι στους Σερραίους και διατήρησε απόρθητη την έδρα της στο πρωτάθλημα. Με το εν λόγω αποτέλεσμα, ανέβηκε στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 8 βαθμούς.

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