Μετά την ποδοσφαιρική πανδαισία της Πέμπτης, όπου ΑΕΚ και Παναθηναϊκός πέτυχαν σπουδαίες νίκες στην Ευρώπη επί της Τσέλιε και της Μπέτις, επιστρέφουμε στα… εντός των τειχών. Ξανά στην εθνική μας πραγματικότητα, προκειμένου να ξεχαστούμε πριν αρχίσει το Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, δίχως ελληνική παρουσία. Χωρίς τη γαλανόλευκη και πάλι στην παγκόσμιο ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού, δίχως καν έναν διαιτητή μας…

Δεν έχουμε ψηλώσει ακόμη όσο θα θέλαμε και θα έπρεπε σ’ αυτό τον πλανήτη. Οι επιτυχίες αποδεικνύονται σποραδικές, χωρίς σταθερότητα σε υψηλό επίπεδο. Κάθε υπέρβαση είναι φυσικά ευπρόσδεκτη, όμως χρειαζόμαστε ακόμη δουλειά, προκειμένου να κάνουμε την ποδοσφαιρική Ευρώπη να (παρα)μιλάει για μας. Δεν γίναμε και… Μπόντο Γκλιμτ να πέφτουν πάνω μας τα φώτα και να ψάχνουν αναλυτές και απλοί φίλαθλοι πώς μια ομάδα με τόσο μικρό μπάτζετ καταφέρνει κι έχει επιτυχίες τέτοιου βεληνεκούς, όπως οι Νορβηγοί.

