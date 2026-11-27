Αναρτήθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για το μεγάλο έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 11,33 εκατομμυρίων ευρώ, με χρήματα του Υπουργείου Αθλητισμού.

Τη σχετική εξέλιξη γνωστοποίησε ο Αναπληρωτής Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης με ανάρτησή του σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr