Δεκαέξι νέοι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές βρίσκονται αυτές τις μέρες στο επίκεντρο ενός τριήμερου Σεμιναρίου που διοργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στο πλαίσιο του προγράμματος CY CORE 2025/26 για την 2η φάση της φετινής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο πλευρό τους βρίσκονται οκτώ μέντορες, ενώ το Σεμινάριο υλοποιείται στα πρότυπα των αντίστοιχων CORE (Centre of Refereeing Excellence) της UEFA, που απευθύνονται σε νεαρούς διαιτητές με προοπτική να αναλάβουν σε ορίζοντα ετών αγώνες ανώτατου επιπέδου.

