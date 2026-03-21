Καζάνι που βράζει είναι η ποδοσφαιρική Φθιώτιδα, καθώς οι διαμαρτυρίες των ομάδων για τη διαιτησία, διαδέχονται η μία την άλλη.

Σειρά πήρε ο Άρης Αγίου Κωνσταντίνου. Ηττήθηκε στο ντέρμπι από τον Κηφισσό Κάτω Τιθορέας με γκολ από ανύπαρκτο φάουλ και οφσάιντ επιθετικού που επηρέαζε την φάση. Θα το δεις.

Η ιστορία, όμως, δεν έχει να κάνει με το γκολ καθαυτό, αλλά με τη διαιτητική τετράδα. Έπρεπε να ήταν αξιολογημένη. Από την ΕΠΣ Πειραιά, για να διευθύνει το τοπικό ντέρμπυ. Ακριβώς, όπως έρχονται οι ξένοι στα ντέρμπυ της σούπερλιγκ. Ρέφερι ο Μιχάλης Ζέστας (Γ’ Εθνικής), με βοηθούς τους Αλέξανδρο Σηφάκη (Γ’ Εθνικής) και Γιάννη Ηλιόπουλο, ενώ 4ος διαιτητής ήταν ο Ηλίας Πλακιάς.

