Μεγάλο σκάνδαλο ξέσπασε στη διαιτησία με τη συμπεριφορά του πρώην διεθνή διαιτητή και νυν παρατηρητή διαιτησίας Αριστείδη (Άρη) Διαμαντόπουλο.

Όπως σας αποκαλύπτει το paixebala.gr με τις παρακάτω φωτογραφίες-ντοκουμέντα, ο Διαμαντόπουλος, ως παρατηρητής διαιτησίας του αγώνα Πανθυρεατικός-Λεωνίδιο για την Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Αρκαδίας, φοράει την ενδοεπικοινωνία που χρησιμοποιείται για τους διαιτητές στις επαγγελματικές κατηγορίες όντας στο γήπεδο, προκειμένου να μιλάει και να κατευθύνει τη διαιτητή της αναμέτρησης Δέσποινα Κορδαλή, η οποία, όπως βλέπετε, φοράει τον ίδιο μηχανισμό, αν και στα Ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο.

