Διαμάχη μεταξύ Πανιωνίου και ΠΣΑΠΠ επικρατεί το τελευταίο 24ωρο μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε στις 31/7 το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών μέσω της οποίας κατηγορεί την «κυανέρυθρη» ΠΑΕ για σοβαρή και κατάφωρη παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεών της.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος φρόντισε να απαντήσει με δική της ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του συλλόγου, Κώστας Ρούπτσος.

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