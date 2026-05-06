Η γιορτή της Προοδευτικής εξελίχθηκε σε φιάσκο… Ο φιλικός αγώνας της πρωταθλήτριας ΕΠΣ Πειραιά με την Κ19 του Ολυμπιακού, όπου θα γινόταν η απονομή του Κυπέλλου, αμαυρώθηκε από θλιβερά επεισόδια.

Έξω από το γήπεδο της «Πρόο» ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ οπαδών, που μεταφέρθηκαν και εντός του αγωνιστικού χώρου με αποτέλεσμα το ματς φιλανθρωπικού και εορταστικού χαρακτήρα με τίτλο «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια» να ματαιωθεί.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων οι παίκτες της Προοδευτικής προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση, ενώ οι νεαροί του Ολυμπιακού παρακολουθούν αποσβολωμένοι από τον πάγκο τους.

Εν τέλει το τρόπαιο έμεινε σε έναν πάγκο και δεν υψώθηκε ποτέ από τους πρωταθλητές, καθώς οι ομάδες αποχώρησαν εσπευσμένα προς τα αποδυτήρια.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπήρξαν τραυματισμοί και άτομα μεταφέρθηκαν στα αποδυτήρια για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.