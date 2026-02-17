Να κλείσω με τον Οικονομίδη και την απολογία του στις δικαστίνες για την Κάρτα Υγείας. Τώρα θα σου πω τί υποστήριξε ο δόκτωρ για τις επαφές που έκανε με πολιτικούς, οι οποίοι τον παρότρυναν για την υλοποίηση του πρωτοποριακού εγχειρήματος. Για την αποφυγή αιφνίδιων θανάτων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών. Με πρώτο, τον αείμνηστο Κωστή Στεφανόπουλο…

Ο Οικονομίδης είπε κατά λέξη στο δικαστήριο: «Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την αυτοχρηματοδότηση, ήταν μία λύση. Δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη, κάτι έπρεπε να κάνουμε, πεθαίνανε οι άρρωστοι. Όταν επισκεφθήκαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με την Εθνική ομάδα, έθεσε θέμα ο κ. Στεφανόπουλος, τον οποίο γνώριζα. Γιατρέ, τί κάνετε εσείς της ΕΠΟ; Του λέω, τί κάνουμε; Δύο πράματα έχετε μου λέει: Υγεία και Βία. Του λέω κύριε πρόεδρε η βία δεν ανήκει στο ποδόσφαιρο, η ευθύνη της ΕΠΟ είναι μέσα στο γήπεδο, έξω από αυτό είναι η αστυνομία. Δεν ξέρω τίποτα κύριε, μου λέει, θα πρέπει να ψάξετε να βρείτε τρόπο. Υγεία! Έχουμε θανάτους, πέθανε ένας στο Αιγάλεω, γιατί πάλι πέθανε αυτός, εξετάστηκε; Του λέω κύριε πρόεδρε αθλητής ήσασταν τα ξέρετε τώρα αυτά…».

