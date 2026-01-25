Με νίκη έκλεισε η Καλαμάτα την κανονική περίοδο στον Β’ Όμιλο της Super League 2, καθώς επιβλήθηκε εκτός έδρας με 2-1 σκορ της Σύρου, χάρη σε πέναλτι του Μιράντα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 55ο λεπτό με τον Τσέλιο, όμως η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς ο Τριμμάτης ισοφάρισε στο 63’.

Το παιχνίδι έδειχνε να οδηγείται στην ισοπαλία, μέχρι τη φάση των καθυστερήσεων που έκρινε τα πάντα, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της Μεσσηνίας μπαίνει στα playoffs με διαφορά τριών βαθμών από τον δεύτερο Πανιώνιο, αντί για δύο που θα είχε σε περίπτωση ισοπαλίας.

Άνετα ο Πανιώνιος, 3-0 τα Χανιά

Την ίδια ώρα, ο Πανιώνιος έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την κανονική περίοδο, επικρατώντας άνετα με 3-0 των Χανίων. Ο «Ιστορικός» άνοιξε το σκορ στο 20’ με τον Μωραϊτή, έπειτα από στημένη φάση, ενώ στο 69’ ο Βοΐλης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 89’, με τον ίδιο παίκτη να πετυχαίνει και τρίτο γκολ.

Έτσι, οι «κυανέρυθροι» τερμάτισαν δεύτεροι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με τα Χανιά να ολοκληρώνουν τη regular season στην προτελευταία θέση.

Την τετράδα των playoffs συμπλήρωσε ο Ολυμπιακός Β’, ο οποίος χρειαζόταν μόνο τη νίκη απέναντι στο Αιγάλεω και την κατέκτησε σε ένα παιχνίδι με ένταση και δραματικό φινάλε, επικρατώντας με 2-1.

Σε αναμετρήσεις για την 18η αγωνιστική του B΄ ομίλου της Super League 2 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ελλάς Σύρου – Καλαμάτα ΠΣ 1-2

Πανιώνιος – Χανιά 3-0

Athens Kallithea FC – Ηλιούπολη 1-1

Ολυμπιακός Β΄ – Αιγάλεω ΑΟ 2-1

ΓΣ Μαρκό – Παναργειακός 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

1. Καλαμάτα 50

2. Πανιώνιος 43

3. ΓΣ Μαρκό 31

4. Ολυμπιακός Β΄ 27

5. Athens Kallithea 26

6. Ελλάς Σύρου 24

7. Αιγάλεω 17

8. Ηλιούπολη 15

9. Χανιά 12

10. Παναργειακός 5

Η βαθμολογία σε playoffs και play-outs του Α’ Ομίλου:

Play Offs

1. Καλαμάτα 25

2. Πανιώνιος 22

3. Μαρκό 16

4. Ολυμπιακός Β’ 14

Play Outs

5. Athens Kallithea 13

6. Ελλάς Σύρου 12

7. Αιγάλεω 9

8. Ηλιούπολη 8

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 3