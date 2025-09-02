Μετά τα δύο γκολ που πέτυχε στο επίσημο ντεμπούτο του με την Μπράιτον απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ,, για το αγγλικό League Cup, ο Στέφανος Τζίμας σκόραρε δις σε ακόμη ένα ματς της ομάδας του.

Πιο συγκεκριμένα στο φιλικό των «γλάρων» κόντρα σε ομάδα επίλεκτων free agents ο 20χρονος φορ βρήκε αρχικά δίχτυα με ωραία κεφαλιά, ενώ ευστόχησε και σε πέναλτι, με μία εκτέλεση αλά Πανένκα!

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός του Τζίμα, φανέλα βασικού πήρε στο εν λόγω φιλικό και ο Χαράλαμπος Κωστούλας.