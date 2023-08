Ο Γιώργος Γιακουμάκης συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα του MLS.

Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δύο φορές δίχτυα (11΄, 65΄) με ισάριθμες κεφαλιές, οδηγώντας την ομάδα του στην εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί των Σιατλ Σάουντερς.

Ο 28χρονος Κρητικός έφτασε έτσι τα 12 γκολ σε 18 αγώνες εφέτος.

Giorgos Giakoumakis gets 🆙 to head the Brooks Lennon corner kick for the lead. #WeAreTheA

Watch live now on #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/FeQ8LSJtUf pic.twitter.com/vbuOhg3kD9

