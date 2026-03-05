Θα σε πάω τώρα πάλι μέσα στο γραφείο του οικονομικού διευθυντή του CAS στη Λωζάνη.

Πριν από λίγες ημέρες, στις 25 Φεβρουαρίου, είχε λάβει ένα αίτημα από τον δικηγόρο του ΠΑΣ Γιάννινα Ιωάννη Μουρνιανάκη, ο οποίος ζήτησε ένα μήνα παράταση της εξόφλησης του παραβόλου για την εκδίκαση της υπόθεσης των οφειλών στον Γκόσεφ.

Και χθες ο Αμπελέιρας, που μαζεύει τα λεφτά στο CAS, σου έλεγα πάλι γι’ αυτόν και την ΕΠΟ τις προάλλες, έκανε εν μέρει δεκτό το αίτημα, δίνοντας όμως παράταση μόνον 8 ημερών.

